Chelsea, primi contatti con il Borussia Dortmund per Haaland. Anche Abraham nella trattativa

vedi letture

Il Chelsea campione d'Europa vuole farsi un regalo per festeggiare la vittoria della Champions League. Come si legge sulle pagine del Daily Mail i Blues hanno iniziato i primi colloqui con il Borussia Dortmund per Erling Braut Haaland. Per venire incontro alla richieste del club giallonero, che chiede 200 milioni per il norvegese, i Blues sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Tammy Abraham