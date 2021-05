Chelsea, Kane obiettivo principale in vista del 2021-22. "Solito" dilemma estivo per l'attaccante

Il Chelsea fa sul serio per Harry Kane. Come riporta questa mattina The Football Insider, infatti, i Blues avrebbero individuato proprio nel bomber del Tottenham il loro principale obiettivo in vista della prossima stagione e starebbero preparando un'offerta da capogiro per convincere il patron Levy a privarsene.

Il classe '93, vincolato agli Spurs da un accordo fino al 30 giugno 2024, è pronto dal canto suo a vivere il "solito" dilemma estivo: restare a vita al Tottenham o cercare gloria altrove? Presto una decisione, perché il club di Abramovich fa sul serio...