Chelsea, Kovacic e Christensen indisponibili per la semifinale di FA Cup col Man City

vedi letture

Niente FA Cup per Mateo Kovacic e Andreas Christensen. Lo ha annunciato il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel, che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale contro il Manchester City. Il centrocampista croato è alle prese con un infortunio al tendine del ginocchio, rimediato nella sfida d'andata contro il Porto. Stesso tipo di problema per Christensen che è in ripresa ma non ancora in forma. Via libera per N'Golo Kante, sul quale c'erano alcuni dubbi.