Chelsea, Mendy: "Dedico la Champions a chi mi era vicino nelle difficoltà. Anche a Lampard"

vedi letture

Grande gioia per Edouard Mendy, che ieri ha difeso la porta del Chelsea campione d'Europa. Queste le dichiarazioni post-partita dell'estremo difensore dei Blues: "Veramente incredibile, sto vivendo un sogno ad occhi aperti. Prendo questo successo come una ricompensa per me e la mia famiglia, per tutte le persone che erano con me quando le cose non andavano bene. Un pensiero a Lollichon e Cech, che mi hanno spinto a venire qui. La Champions League è l'apice per ogni calciatore, straordinario poi se è solo la seconda volta per il club. Colgo l'occasione per ringraziare pure Lampard e Morris, con cui abbiamo iniziato la stagione".