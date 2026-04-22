Chelsea, nuovo allenatore a fine stagione: da Iraola e Xabi Alonso a Fabregas, tutti i nomi

Dopo l’esonero di Liam Rosenior, il Chelsea ha deciso di non accelerare i tempi nella scelta del nuovo allenatore. La linea del club è chiara: nessuna decisione affrettata, ma un processo di valutazione approfondito per individuare il profilo più adatto. Per il finale di campionato e di coppa, la squadra sarà affidata a Calum McFarlane, promosso come traghettatore fino al termine dell’annata. L’obiettivo è chiaro: centrare la qualificazione alle competizioni europee e provare ad avanzare in FA Cup.

Al momento non risultano contatti ufficiali con candidati e non è stata ancora definita una lista ristretta. Tuttavia, come scrive Sky Sports, i nomi che circolano sono di primo piano: tra questi Andoni Iraola, Oliver Glasner e Xabi Alonso, tutti tecnici apprezzati e potenzialmente disponibili. Restano sullo sfondo anche Marco Silva, in caso di addio al Fulham, e Cesc Fabregas. Non è la prima volta che il Chelsea valuta profili di alto livello: in passato il club ha già avuto colloqui con allenatori del calibro di Luis Enrique, Hansi Flick, Julian Nagelsmann e Roberto De Zerbi, ma tutti loro sono sotto contratto in questo momento.

Sul fronte economico, nonostante il lungo contratto firmato da Rosenior fino al 2032, il Chelsea non dovrà sostenere costi fuori scala: è infatti prevista una clausola che rende la separazione sostenibile per entrambe le parti. La sensazione è che a Stamford Bridge si voglia voltare pagina con lucidità, evitando errori già commessi e puntando su una scelta davvero strategica per il futuro.