Chelsea, occhi su Griezmann. Zouma potrebbe essere la chiave per convincere il francese

Il Chelsea per rinforzare l’attacco guarda in casa Barcellona e si prepara a sfidare l’Atletico Madrid. Secondo The Express l’obiettivo del club londinese è Antoine Griezmann in uscita dal club catalano che deve tagliare i costi per poi trovare l’accordo per il rinnovo di Messi. Secondo il quotidiano inglese il club londinese, che sta sfoltendo la rosa per alleggerire il monte ingaggi, avrebbe intenzione di utilizzare il centrale Kurt Zouma come arma per convincere l’attaccante francese. Zouma e Griezmann infatti si conoscono da tempo, essendo entrambi nel giro della nazionale francese, e questo potrebbe aiutare nelle trattative. Già in passato il Chelsea ha utilizzato questa strategia con Rudiger che fu importante per convincere Werner e Havertz a sposare la causa Blues.