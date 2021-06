Chelsea, occhi su Sule del Bayern Monaco. Ma i tedeschi lavorano al rinnovo

Secondo quanto riferito da SportBild il Chelsea avrebbe messo nel mirino Niklas Sule per rinforzare il reparto difensivo anche se non avrebbe ancora presentato un’offerta al Bayern Monaco proprietario del cartellino. Il centrale, che può giocare anche da terzino destro, classe ‘95 piace infatti moltissimo al tecnico londinese Tuchel anche se non sarà facile portarlo via dai bavaresi che stanno lavorando per prolungare il suo contratto, in scadenza nel 2022, per almeno un’altra stagione.