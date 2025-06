Milan, piace il giovanissimo Bouaddi. Süle fra i preferiti di Tare per la difesa

Il Milan ha messo gli occhi su un giovane talento del Lille per rinforzare il centrocampo. Si tratta di Ayyoub Bouaddi, centrocampista francese classe 2007, che compirà 18 anni il prossimo 2 ottobre.

Nella stagione appena conclusa ha collezionato 24 presenze in Ligue 1 e 9 in Champions League, mostrando grande personalità nonostante la giovane età. Il profilo piace anche a Massimiliano Allegri, e il club rossonero potrebbe decidere di investire su di lui in ottica futuro.

Il Milan studia rinforzi in difesa

Secondo quanto riportato da Sky il club rossonero starebbe studiando anche dei rinforzi per il reparto arretrato, qualora ci fosse qualche cessione nel reparto: il neo ds del Milan vorrebbe portare in Italia Niklas Süle, difensore tedesco classe '99 del Borussia Dortmund.