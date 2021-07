Chelsea, per il ruolo di vice Mendy salgono le quotazioni di Hennessey

Salgono le quotazioni di Wayne Hennessey, classe '87 svincolato dopo l'esperienza al Crystal Palace, per la porta del Chelsea. Il club londinese è infatti ala caccia di un vice Mendy dopo la partenza di Caballero e quella probabile di Kepa - che vuole andare a giocare con continuità altrove per non perdere il Mondiale - e per questo avrebbe messo il gallese in cima alla lista dei possibili acquisti per sistemare il reparto degli estremi difensori. Lo riferisce la BBC.