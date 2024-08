Chelsea, scoppia il caso Sterling: il club lo mette alla porta, ma l'inglese vuole restare

In casa Chelsea scoppia il caso Raheem Sterling. Enzo Maresca l'ha escluso dalla partita contro il Manchester City e ha spiegato così la sua scelta: "Si è trattato di una decisione tattica, niente di più. Sono stato chiaro, è una decisione tattica", ha ripetuto l'allenatore dei Blues dopo la sconfitta contro i Citizens.

L'ufficio stampa dell'esterno offensivo inglese ha commentato così l'esclusione: “Raheem Sterling è sotto contratto con il Chelsea per i prossimi tre anni. È tornato in Inghilterra con due settimane di anticipo per l'allenamento individuale e ha avuto un pre-campionato positivo con il nuovo manager, con il quale ha sviluppato un buon rapporto di lavoro. Si impegna, come sempre, a dare il massimo per il Chelsea e per i suoi tifosi, che stima moltissimo”, esordisce nel comunicato.

Proseguendo: “Vista la sua inclusione nella squadra ufficiale del club nel pre-partita di questa settimana, ci aspettavamo che Raheem partecipasse in qualche modo alla partita di questo fine settimana. Come squadra, abbiamo sempre avuto un dialogo positivo e fiducia da parte del Chelsea per quanto riguarda il futuro di Raheem al club, quindi speriamo di ottenere chiarezza sulla situazione. Fino ad allora, continueremo a sostenere il desiderio di Raheem di iniziare la nuova stagione in modo positivo”.

Cosa ne sarà allora di Sterling? Secondo quanto riferito dal Mirror, il Chelsea ha fatto sapere all'entourage del giocatore di cercare una nuova sistemazione. D'altronde i Blues sono troppi, lo stipendio di Sterling pesa e vorrebbero cederlo. Tuttavia - si legge - gli agenti del ragazzo hanno già comunicato la volontà di restare per giocarsi le proprie carte. In Italia Sterling è stato cercato dalla Juventus e l'opzione potrebbe ancora essere spendibile, a patto di una cospicua riduzione d'ingaggio.