Chelsea superiore, Zidane e il Real delusi: per Marca sarà addio a fine stagione

vedi letture

"Sono stati superiori e hanno meritato di vincere e di qualificarsi". Una dichiarazione, quella rilasciata da Zinedine Zidane, che spiega bene il senso di impotenza provato dal Real Madrid nei confronti del Chelsea nella doppia semifinale di Champions e che (forse) segna la fine di un'era. Lo stesso tecnico francese, sottolinea Marca, è sembrato essere emotivamente "toccato" dall'eliminazione, perché ha messo in luce la netta supremazia dei londinesi. E questo può aprire nuovi scenari per il futuro di Zizou, la cui posizione non sembra essere salda: non è escluso che sia proprio l'ex centrocampista ad annunciare il suo addio a fine stagione, come fece - a sorpresa - nel 2018. Il club ha già fatto sapere che deciderà dopo la fine de LaLiga e che Zidane ha ancora un anno di contratto, ma oggi la separazione sembra quasi inevitabile. Inconsciamente, forse, la spina è già stata staccata.