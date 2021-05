Chelsea, Tuchel dopo il KO in finale di FA Cup: "Buona gara ma gli altri giocano a pallamano"

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, dopo la sconfitta in finale di FA Cup contro il Leicester City, in conferenza stampa ha dichiarato: “Siamo delusi, ma non arrabbiati per la partita fatta. Penso che la nostra prestazione potesse essere comunque sufficiente per vincerla. Oggi siamo stati sfortunati e non abbiamo mai nascosto che abbiamo bisogno anche di questo per poter vincere a questi livelli. Per poter vincere le partite hai bisogno di svolte dentro la gara, di un episodio a favore, di piccoli dettagli". Il manager tedesco ha poi detto la sua sulle decisioni arbitrali: “Su Ayoze Perez c’era un fallo di mano, mentre a Ben Chilwell è stato negato il pareggio dopo una revisione del VAR. Quindi ora per la seconda partita di fila c'è stata una giocata di pallamano contro di noi, ma il VAR non interviene. Contro l'Arsenal ce n'era uno e anche oggi. Sono episodi che decidono i match. Siamo stati veramente sfortunati questa sera”.