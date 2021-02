Chelsea, Tuchel dopo il pari contro lo United: "Buona prestazione, ma siamo poco cinici"

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, dopo lo 0-0 contro il Manchester United, ha dichiarato: “È stata una partita di altissima qualità tra due squadre molto forti. Abbiamo sofferto per alcuni minuti nel primo tempo, anche per la forza di McTominay. Nel complesso, è stato una gara giocata alla pari. Abbiamo giocato molto bene nel secondo tempo, con buone occasioni per andare in vantaggio. Pensavo di poterla vincere, ma c'era davvero tanta qualità in campo. Sono soddisfatto, abbiamo difeso molto alti. Prestazione incoraggiante. Nella ripresa abbiamo difeso con due attaccanti per schermarli e per non farli avanzare, ma non siamo stati abbastanza bravi ad attaccare gli spazi.”. Ha poi concluso: “Non siamo cinici ed è dura vincere partite come queste se non sei cinico. Ma assolutamente nessuna preoccupazione. Se andiamo avanti così, siamo una squadra difficile contro cui giocare.".