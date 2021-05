Chelsea, Tuchel dopo il successo sul City: "Che reazione nel secondo tempo! Abbiamo meritato la vittoria"

vedi letture

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, dopo la vittoria ottenuta all'Etihad contro il Manchester City, ha dichiarato: "Che prestazione nel secondo tempo! La prima frazione l'abbiamo giocata alla pari col City. Anzi, negli ultimi cinque minuti prima dell'intervallo stavamo quasi per crollare. Se avessero segnato su calcio di rigore con Aguero, la partita sarebbe finita già prima della seconda parte di gara e non avremmo avuto alcuna possibilità per recuperare il risultato. Ma sono assolutamente impressionato dalla reazione dei miei ragazzi e dalla prestazione fatta nel secondo tempo. E per questo abbiamo meritato il successo". Ha poi concluso: "Se vuoi rubare tre punti qui all'Etihad ci vuole comunque un po' di fortuna, sia riguardo i momenti che le decisioni dell'arbitro. Ma abbiamo avuto molte occasioni nella ripresa e quindi complimenti alla squadra per la prestazione".