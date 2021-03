Chelsea, Tuchel dopo la vittoria sullo Sheffield: "Felice per la vittoria, ma quanti errori"

Il tecnico della Chelsea, Thomas Tuchel, dopo la vittoria contro lo Sheffield United, ha dichiarato: “Bello poter dire che siamo arrivati alle semifinali, ma è stata comunque una partita difficile. Abbiamo fatto un buon primo tempo in cui abbiamo controllato la gara. Nella ripresa questo non è successo, eravamo chiaramente stanchi. Dopo 14 partite consecutive è normale essere stanchi e abbiamo commesso tanti piccoli errori. Siamo stati fortunati a mantenere la porta inviolata nella seconda frazione. L'importante era vincere. Quello era l'obiettivo e lo abbiamo raggiunto. Peccato per quella grande occasione sprecata con Christian Pulisic, potevamo chiudere prima la partita. Abbiamo commesso troppi errori e perso numerosi duelli. In allenamento c'era un po’ di mancanza di concentrazione. A volte può succedere, diventa sempre più difficile mantenere il livello alto.”.