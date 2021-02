Chelsea, Tuchel loda Havertz: "Avrà un grande futuro qui. Diamogli tempo per adattarsi"

Thomas Tuchel elogia Kai Havertz. Il tecnico del Chelsea parla del talento arrivato dal Bayer Leverkusen, protagonista fin qui di una stagione complicata: "È sicuro di sé, molto umile e di grande talento. Sono convinto che avrà un grande futuro in questo club. Sono abbastanza sicuro vedremo lo stesso giocatore visto a Leverkusen, ha un grande potenziale e può mostralo in campo. Ogni trasferimento, per ogni giocatore è diverso. Alcuni giocatori hanno bisogno di più tempo per adattarsi. Tutto ciò che possiamo fare è supportarlo". Pagato 80 milioni, Havertz ha fin qui raccolto 26 presenze in tutte le competizioni, segnando 5 reti. A seguito di un infortunio in allenamento ha saltato gli ultimi due impegni di campionato, nonché la sfida di FA Cup contro il Burnley. Il tedesco sarà assente con ogni probabilità anche lunedì contro il Newcastle.