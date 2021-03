Chelsea, Tuchel: "Sento che la squadra è competitiva. Lottiamo ed è una buona notizia"

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha commentato dopo il pareggio a reti bianche del Chelsea contro il Manchester United: "Le abbiamo tentate tutte per cercare di vincere. Eravamo preparati, volevamo solo vincere, non pensavamo agli altri risultati ma li conoscevamo. Siamo nel bel mezzo della battaglia per finire tra le prime quattro e abbiamo colmato il gap molto in fretta. Ora è il momento di tenere duro e fare buone prestazioni ogni 3 o 4 giorni. Tutto ciò è molto impegnativo, ma va bene, è ciò che vogliamo. Sento che la squadra è molto competitiva. Volevamo vincere, sarebbe stato un passo importante per noi. Ma non è l'ultimo passo, quello decisivo. Stiamo ancora lottando e questa è una buona notizia".