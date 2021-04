Chelsea, Tuchel: "Siamo concentrati sulla gara, cercheremo di fare il meglio"

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, è intervenuto ai microfoni della UEFA prima del match contro il Real Madrid: "C'è n po' di nervosismo, ne abbiamo parlato. È una gara ed eliminazione, ma soprattutto importantissima, arriviamo a Madrid e vogliamo condurre una prestazione di livello. Non si gioca al Bernabeu? Non ci abbiamo pensato, ma abbiamo pensato a chi abbiamo contro. Siamo preparati per questo. Siamo tristi per il fatto che non ci siano spettatori, sarebbe bella giocare al Bernabeu coi tifosi. Chiediamo tanto a noi stessi, quando mettiamo la maglia cerchiamo di essere il miglior Chelsea possibile, indipendentemente se si gioca nel parcheggio o meno".