Chelsea, Tuchel: "Troppo presto per pensare alla semifinale, l'atmosfera è quella giusta"

Una vittoria importante per mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno, queste le parole ai microfoni di Sky Sport del tecnico del Chelsea Thomas Tuchel dopo il successo contro il Porto. "Siamo rimasti sorpresi dalla calma che Chilwell ha avuto davanti alla porta, ha sfruttato un errore degli avversari. E' stato eccellente giocando più alto, è un giocatore che ha tecnica per concludere quelle situazioni. E' un po' troppo presto per pensare alle prossime tappe, adesso pensiamo al Crystal Palace e martedì torneremo qui e non siamo in una situazione per festeggiare. Sento che l'atmosfera è quella giusta, non c'è un entusiasmo eccessivo e dobbiamo continuare a spingere".