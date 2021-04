Chelsea, Tuchel votato miglior manager di Marzo in Premier League

È Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ad aggiudicarsi il premio di miglior manager del mese di marzo in Premier League. Merito degli ottimi risultati ottenuti dal club londinese che ha permesso così al tedesco di aggiudicarsi questo premio dopo appena due mesi sulla panchina dei Blues. "Sono davvero felice di aver ricevuto questo premio e credo che sia un grande risultato per tutto il club e per tutti coloro che sono coinvolti nel lavoro della squadra. - ha spiegato Tuchel – Questo premio non sarebbe stato possibile senza il lavoro di tutto lo staff che mi supporta e lavora per portare la squadra verso il successo. Voglio infine ringraziare i giocatori per il loro duro lavoro e il loro impegno. Speriamo di poter continuare questa corsa fino a fine stagione”.