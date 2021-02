Chelsea, Werner: "Mi hanno riportato coi piedi per terra. Tuchel? Felice del suo arrivo"

L’attaccante del Chelsea Timo Werner ha parlato a Kicker.de della sua esperienza in Inghilterra e delle critiche ricevute per il suo rendimento (10 reti in 33 presenze in questa stagione): “Negli ultimi mesi sono stato riportato coi piedi per terra, non sono più considerato un super attaccante. L’arrivo di Tuchel come allenatore però mi sta aiutando molto anche perché con lui posso parlare in tedesco, mentre con l’inglese, anche se lo sto studiando, non riuscivo sempre a esprimermi come volevo e ho dovuto fare attenzione a non creare fraintendimenti, mentre ora mi sento un po' più a casa. - continua Werner parlando poi della Nazionale – Sono contento che Low sia stato confermato, sarebbe stato sbagliato cambiare allenatore a qualche mese di distanza dall’Europeo”.