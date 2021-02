Chelsea, Werner: "Ottima partita. Gol? L'importante è che vinca la squadra"

Le parole di Werner dopo Chelsea-Newcastle 2-0.

L’attaccante del Chelsea Timo Werner ha commentato così la vittoria per 2-0 in casa contro il Newcastle: “Penso che sia stata un’ottima partita da parte nostra. Nel primo tempo abbiamo giocato un ottimo calcio, come facciamo ormai da diverse settimane. Nel finale abbiamo difeso e abbiamo conquistato una vittoria importante, ma la strada è ancora lunga in questa seconda parte di stagione. Il ritorno al gol? Sono un attaccante e quindi voglio sempre segnare. Nell’ultimo mese non ci sono riuscito e non sono stato contento di questo, ma il calcio è un gioco di squadra e quando la squadra vince va tutto bene. Nelle scorse partite ho fallito delle chances, mentre oggi ho segnato grazie alla squadra che mi ha messo in condizione di farlo. Siamo contenti di essere tornati tra le prime quattro, ma c’è ancora molto lavoro da fare”.