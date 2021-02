Cile, il Colo-Colo evita la B: spareggio vinto 1-0, i giocatori erano stati minacciati dagli ultras

"Un argentino salva il Colo-Colo da una retrocessione storica". Così titola Olé a proposito della salvezza conquistata dalla squadra di Mati Fernandez e Carmona, che ieri sera ha vinto per 1-0 lo spareggio contro l'Universidad de Concepción. Eroe della serata l'argentino Pablo Solari, 19 anni, che ha evitato guai seri: gli ultras avevano infatti minacciato di morte i giocatori qualora non avessero raggiunto l'obiettivo. Il Colo-Colo è l'unica squadra cilena ad aver vinto la Copa Libertadores e non è mai sceso in seconda serie in 96 anni di storia.