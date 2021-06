Cile, Lasarte: "Vidal tiene a questi colori, il suo ritorno è significativo per tutti"

Martín Lasarte, commissario tecnico del Cile, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata per 1-1 contro l'Argentina in Copa America. Queste le sue parole: "Il ritorno di Vidal è significativo non soltanto per la squadra ma anche per lui perché ha tanta voglia di dare un contributo e tiene tantissimo a questi colori. L'Argentina è una delle squadre più forti del mondo e vanta in rosa uno dei migliori calciatori come Messi: non volevamo perdere in alcun modo, nel primo tempo non abbiamo giocato un buon calcio mentre nella ripresa siamo riusciti a far bene e a pareggiare. Vogliamo giocarci le nostre carte fino alla fine, ma un obiettivo è anche quello di dare qualche opportunità ai giocatori più giovani".