Cile, polemica sulla positività al Covid di Vidal. Il ct: "Non giudico ma dovrebbe essere un esempio"

vedi letture

Sul tema della positività al Covid-19 di Arturo Vidal a causa della violazione dei protocolli sanitari da parte del centrocampista dell'Inter si è espresso anche il ct della Roja Martin Lasarte. "Non è mia intenzione entrare nella vita privata dei giocatori - ha spiegato in conferenza stampa -, ognuno è libero di utilizzare il suo tempo libero come meglio crede. E' chiaro che un giocatore come lui debba sempre cercare di essere un esempio, soprattutto per i più piccoli, curando ogni momento della sua vita, ma non posso essere certo io a doverlo giudicare".