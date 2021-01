City, Guardiola sulla classifica: "United capolista ma la distanza fra le squadre è poca"

vedi letture

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il manager del Manchester City Pep Guardiola ha parlato della classifica di Premier League: "La capolista è lo United. Sono in testa alla classifica. Al momento abbiamo giocato le stesse partite, vedremo. La distanza tra le migliori squadre è poca. Non guardo molto la classifica. Non l'ho fatto quando eravamo dodicesimi con otto punti di svantaggio e non lo faccio adesso".