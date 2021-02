City-Tottenham, Hojbjerg ritrova Guardiola: "Mi stette vicino quando mio padre si ammalò"

vedi letture

Scenderanno in campo tra pochi minuti Manchester City e Tottenham, e per Emile Hojbjerg, centrocampista degli Spurs, sarà l'opportunità di riabbracciare Pep Guardiola, suo allenatore ai tempi del Bayern Monaco, quando Hojbjerg era una giovane promessa dei bavaresi. Ai microfoni del Sun, Hojbjerg ha raccontato un aneddoto sul rapporto con il tecnico, che gli si era stretto vicino nel momento più complesso, quando il padre di Hojbjerg morì per un tumore al fegato: "Guardiola mi chiamò e mi disse: 'Ho saputo di tuo padre, mi dispiace tantissimo, parliamone'. Io cominciai a piangere, gli dissi che avevo paura e che ero confuso. Guardiola allora mi disse: 'Devi stare accanto a chi ti vuole bene e a chi ti è più vicino, anche se ti crea qualche problema a lavoro'. Mi disse che ci sarebbe sempre stato per me".