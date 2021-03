Clamoroso ko a Cipro per la Slovenia. Mea culpa del ct ma tra gli imputati c'è anche Ilicic

Una sconfitta clamorosa. La Slovenia ha perso a Cipro per 1-0 e il ct sloveno, Matjaz Kek, ha parlato di "uno schiaffo fortissimo in faccia di cui mi prendo la responsabilità". Una prestazione shock, dove i tifosi se la stanno prendendo con tutti, da Ilicic (tra i più bersagliati per la prestazione sui social) a Kurtic, a tutti gli altri protagonisti di una pagina buia per il calcio nazionale.