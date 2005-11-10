Ufficiale La colonia francese del NEOM si allarga: Galtier accoglie il difensore Malang Sarr

Malang Sarr riparte dall'Arabia Saudita. Il difensore francese, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Lens lo scorso giugno, è stato annunciato ufficialmente dal Neom SC, formazione della Saudi Pro League allenata da Christophe Galtier.

A 27 anni, l'ex centrale di Nizza, Chelsea e Porto apre così un nuovo capitolo della propria carriera, approdando nel quarto campionato diverso dopo le esperienze in Francia, Inghilterra e Portogallo. Reduce da due stagioni positive con il Lens, Sarr ha scelto di accettare la proposta del club saudita, che punta a consolidarsi dopo l'ottavo posto ottenuto nell'ultimo campionato. Nel Neom SC ritroverà diversi volti noti del calcio francese. In rosa, infatti, figurano già l'ex portiere del Nizza Marcin Bułka, l'ex Lione Alexandre Lacazette e Saïd Benrahma, oltre al giovane difensore Nathan Zézé, con il quale potrebbe comporre la nuova coppia centrale della retroguardia.