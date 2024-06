Ufficiale Colpo in prospettiva del Nottingham Forest: dal St. Pauli arriva il classe 2006 Moreira

vedi letture

Il Nottingham Forest annuncia l'ingaggio di Eric da Silva Moreira, ala classe 2006 proveniente dalla squadra B del St. Pauli. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Nottingham Forest è lieto di annunciare la firma di Eric da Silva Moreira. Il 18enne è entrato a far parte del club con un contratto quadriennale che durerà fino all'estate del 2028. Un giovane talento entusiasmante, veloce, diretto e capace di giocare come terzino o ala, Moreira ha fatto carriera nelle giovanili del St. Pauli, dove ha trascorso gli ultimi nove anni.

Il giovane è stato un giocatore eccezionale quando la Germania Under 17 ha vinto sia il Campionato Europeo UEFA che la Coppa del Mondo FIFA nel 2023, registrando due gol e tre assist in entrambe le competizioni. Moreira ha fatto il suo debutto professionale con il St. Pauli a marzo durante la stagione 2023/24 che ha visto il club tedesco vincere la promozione in Bundesliga per la prima volta in 13 anni".

Le parole di Moreira

"Sono davvero felice di essere qui. Ho sentito parlare molto della Premier League e di molti club, quindi sono molto felice di essere al Nottingham Forest, soprattutto in un club che ha molta tradizione, proprio come il mio vecchio club. Io e la mia famiglia siamo davvero contenti di questa nuova sfida e non vedo l’ora di iniziare e conoscere la città, le persone e tutto ciò che riguarda il club”.

Le parole di Ross Wilson, CFO del Forest

"Abbiamo già un certo numero di giovani giocatori entusiasmanti nella nostra squadra e siamo lieti che Eric sia un altro giovane giocatore con un alto potenziale che siamo entusiasti di aggiungere ai nostri ranghi. Abbiamo seguito i suoi progressi sia a livello di club che a livello internazionale, e non vediamo l’ora che continui a progredire qui con noi".