Ufficiale Che colpo per il Lione di Fonseca: dal Borussia Dortmund arriva Julien Duranville

L'Olympique Lione ha ufficializzato l'acquisto di Julien Duranville dal Borussia Dortmund. L'esterno offensivo belga ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031. L'operazione prevede un esborso iniziale di 5 milioni di euro, a cui potranno aggiungersi fino a 3,5 milioni di bonus. Il Borussia Dortmund manterrà inoltre una percentuale del 20% sull'eventuale plusvalenza derivante da una futura cessione del giocatore.

Nato a Uccle, nella regione di Bruxelles, nel 2006, Duranville è considerato da tempo uno dei talenti più promettenti del calcio belga. Cresciuto nel settore giovanile dell'Anderlecht, dove è approdato all'età di sette anni, ha esordito in prima squadra nel 2022 ad appena 16 anni, collezionando 11 presenze prima del trasferimento al Borussia Dortmund nel gennaio 2023. Con il club tedesco ha disputato 27 partite, facendo anche il suo debutto in Champions League. Nel settembre 2024 sono arrivate inoltre le prime due presenze con la nazionale maggiore del Belgio in Nations League.

Negli ultimi sei mesi ha giocato in prestito al Basilea, dove ha raccolto 17 presenze e realizzato due reti, confermando le qualità che lo hanno reso uno dei giovani esterni più interessanti del panorama europeo: velocità, dribbling e grande capacità di creare superiorità numerica. A Lione ritroverà i connazionali Malick Fofana e Orel Mangala e rappresenta uno dei profili su cui il club francese intende costruire il futuro.

Dopo la firma, Duranville ha espresso tutto il suo entusiasmo: "Sono molto felice di essere qui. Ho parlato a lungo con la dirigenza prima di firmare e fin da subito ho avuto sensazioni molto positive. Mi piacerebbe ispirarmi a un altro belga come Malick Fofana e anche a Rayan Cherki, un giocatore che apprezzo molto. Posso giocare su entrambe le fasce, ma sarò a disposizione dell'allenatore e della squadra per ricoprire il ruolo di cui ci sarà bisogno".