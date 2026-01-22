Ufficiale Duranville lascia il Borussia Dortmund. Il talento belga prova a rilanciarsi al Basilea

Con un comunicato ufficiale, il Borussia Dortmund annuncia il trasferimento di Julien Duranville al Basilea. Accordo di prestito fino al termine della stagione.

19 anni, il talento belga era arrivato a Dortmund nel 2023 col club che ha scucito 8.5 milioni per strapparlo all'Anderlecht. In questa stagione non ha mai trovato spazio, condizionato fortemente da un infortunio. Complessivamente invece sono 27 le presenze con i gialloneri con un gol segnato.

Il direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl ha dichiarato: "Julien è con noi a Dortmund da tre anni, ma è ancora un giocatore molto giovane in cui continuiamo a vedere un grande potenziale. A causa di infortuni, tra le altre cose, non ha potuto mostrare il suo talento e le sue capacità come avremmo voluto ultimamente. Il passaggio al Basilea gli offre ora l'opportunità di guadagnare minutaggio regolare e di crescere ulteriormente. Siamo convinti che questo passo sia quello giusto per le sue prospettive future qui al BVB. Gli auguriamo ogni successo a Basilea".