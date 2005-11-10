Ufficiale Il Monaco riporta subito Mathys Detourbet in Francia: arriva in prestito dal Manchester City

Il Monaco ha ufficializzato l'arrivo di Mathys Detourbet, esterno offensivo classe 2007, che si trasferisce dal Manchester City con la formula del prestito annuale. L'accordo prevede anche la possibilità di prolungare il prestito per un'ulteriore stagione ed è corredato da un'opzione di riscatto.

Nato a Troyes il 29 aprile 2007, Detourbet è cresciuto calcisticamente nella sua città. Dopo i primi passi con il Municipaux Troyes, nel 2015 è entrato nel settore giovanile dell'ESTAC, club con cui ha completato tutto il percorso di formazione fino alla firma del primo contratto da professionista, arrivata nel maggio 2025. L'esordio con la prima squadra risale al gennaio dello stesso anno, in occasione della vittoria per 1-0 contro il Rennes in Coppa di Francia. Pochi giorni più tardi è arrivato anche il debutto in Ligue 2. Dopo aver collezionato 13 presenze nella seconda parte della stagione 2024-25, il giovane attaccante ha compiuto il definitivo salto di qualità nell'ultima annata.

Nel campionato 2025-26 è stato infatti uno dei protagonisti della promozione dell'ESTAC, totalizzando 37 presenze, 4 reti e 7 assist. Determinante anche la sua prestazione nella vittoria per 3-0 contro il Saint-Étienne, un successo decisivo nella corsa del Troyes. Esterno rapido e abile nell'uno contro uno, Detourbet si è distinto per accelerazione, dribbling e capacità di creare superiorità numerica, qualità che hanno convinto il Manchester City a puntare su di lui prima di girarlo in prestito al Monaco, dove proseguirà il proprio percorso di crescita.

A livello internazionale il 19enne vanta già 18 presenze e 5 gol con le selezioni giovanili della Francia, dall'Under 17 all'Under 20. Nel Principato ritroverà diversi compagni conosciuti proprio con la maglia dei Bleus giovanili, tra cui Aladji Bamba, Jules Stawiecki, Pape Cabral e Ilane Touré.