Come giocherà il PSG con i nuovi acquisti? Pochettino potrebbe passare al 3-5-2

Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum. La campagna acquisti del Paris Saint-Germain ha già regalato quattro (anzi tre, perché il portiere azzurro non è ancora stato ufficializzato) grandi nomi al pubblico francese e potrebbero arrivarne altri. Ma come farà Mauricio Pochettino a mettere insieme così tanti campioni e quale vestito potrà cucire addosso alla sua squadra? L'arrivo del terzino marocchino potrebbe portare a un cambio di sistema di gioco: dal 4-3-3 utilizzato negli ultimi anni si potrebbe passare al 3-5-2, per esaltare le qualità di Hakimi ma anche per mettere Neymar e Mbappé più al centro del progetto e renderli più liberi di svariare su tutto il fronte offensivo.

Ecco quindi il possibile 11: Donnarumma; Marquinhos, Ramos, Kimpembe; Hakimi, Wijnaldum, Paredes, Verratti, Bernat; Mbappé, Neymar.

A questo va aggiunta una panchina formata, tra gli altri, da Keylor Navas, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Idrissa Gueye, Julian Draxler, Rafinha e Danilo Pereira. Una rosa impressionante, che proverà ancora una volta a vincere la Champions League.