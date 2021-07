Comincia l'Ancelotti-bis al Real: prima seduta, presenti 13 giocatori su 29. C'è Brahim Diaz

Comincia oggi la seconda avventura sulla panchina del Real Madrid per Carlo Ancelotti. I Blancos si sono radunati e hanno svolto la prima seduta d'allenamento stagionale sui campi di Valdebebas: presenti anche Martin Odegaard, Brahim Diaz e Luka Jovic, mentre sono tanti gli assenti a causa degli impegni internazionali, dall'Europeo alla Copa América fino a coloro che prenderanno parte ai Giochi Olimpici.

In queste prime giornate, infatti, Ancelotti potrà contare solo su 13 dei 29 giocatori in rosa. Alaba, Bale, Modric, Benzema, Varane, Kroos, Courtois e Hazard sono già in vacanza dopo aver salutato l'Europeo, mentre i quattro della Copa América sono Valverde, Vinicius, Militao e Casemiro. Kubo, Ceballos, Asensio e Vallejo andranno invece a Tokyo.