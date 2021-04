Commento razzista durante la telecronaca di Basilea-Vaduz, la SSR si scusa: colpa di un esterno

Nel corso della diretta televisiva della sfida di Super League tra Basilea e Vaduz (disputata ieri), i telespettatori hanno udito un epiteto razzista nei confronti di Aldo Kalulu, giocatore del Basilea. In seguito a indagini interne condotte dalla SSR - l'azienda che gestisce il servizio pubblico radiofonico e televisivo svizzero -, è emerso che ad avere pronunciato il commento razzista è stata una persona che lavora per una società esterna. La SSR ha così comunicato di aver interrotto con effetto immediato il rapporto contrattuale con la società in questione e si è scusata formalmente con il giocatore, il club e con il pubblico per quanto accaduto. Lo riporta tio.ch