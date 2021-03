Con Tuchel il Chelsea ha voltato pagina: "Felice per gioco e risultati, non diamoci obiettivi"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di campionato col Leeds, mister Thomas Tuchel ha analizzato così il suo avvio positivo sulla panchina del Chelsea: "Siamo molto felici per il rendimento della squadra e per i risultati. Ho un gruppo di qualità e un'ottima base per continuare a migliorare. Non dobbiamo pensare tanto a dove possiamo arrivare e cosa possiamo fare, ma concentrarci ancora ed esclusivamente sul campo. Il prossimo ostacolo è il Leeds di Bielsa, uno dei più intriganti manager sulla piazza. Io però non mi metto pressioni addosso, noi non penseremo a come fermare i nostri avversari, ma solamente a come difendere e attaccare da Chelsea", le dichiarazioni del tecnico dei Blues.