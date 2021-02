CONCACAF Champions League, effettuati i sorteggi per l'edizione 2021. Senza i campioni del Tigres

La CONCACAF Champions League 2021 è pronta a partire. 16 squadre al via, nella notte sono stati effettuati i sorteggi: il torneo sarà articolato in gare secche di andata e ritorno fino alla finale, che verrà disputata in gara secca. Si parte il 6 aprile, otto le nazioni rappresentate. La curiosità è che non partecipa il Tigres campione uscente. Questi gli accoppiamenti:

Cruz Azul (Messico)-Arcahaie (Haiti)

Forge o Toronto (Canada)-Leon (Messico)

Monterrey (Messico)-Atlético Pantoja (Repubblica Dominicana)

Columbus Crew (Stati Uniti)-Real Esteli (Nicaragua)

Philadelphia Union (Stati Uniti)-Saprissa (Costarica)

Atlanta United (Stati Uniti)-Alajuelense (Costarica)

América (Messico)-Olimpia (Honduras)

Portland Timbers (Stati Uniti)-Marathon (Honduras)