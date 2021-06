Copa America, Argentina-Uruguay 1-0: decide Rodriguez. Lautaro sostituito nella ripresa

L'Argentina passa di misura contro l'Uruguay, 1-0 il punteggio finale grazie alla rete del centrocampista del Betis Guido Rodriguez arrivata ad inizio primo tempo. Per l'Argentina, in campo dal primo minuto Lautaro Martinez, De Paul ed il quasi viola Nico Gonzalez, nella ripresa in campo anche Correa, mentre nei minuti finali è entrato in campo anche German Pezzella. Panchina per Musso e Martinez Quarta. Nella Celeste titolari Godin e Bentancur, nella ripresa in campo anche Nandez e Vecino. Con questa vittoria l'Argentina aggancia il Cile in testa al gruppo A con 4 punti, l'Uruguay resta fermo a 0.