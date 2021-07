Copa Libertadores, i risultati della notte: ok il Flamengo, River fermato sul pari

Si sono disputate altre quattro partite nella notte italiana valide per gli ottavi di finale di andata della Copa Libertadores. Vince in casa del Defensa y Justicia, campione di Copa Sudamericana, il Flamengo, così come il Palmeiras in casa dell'Universidad Catolica. Vittoria per 1-0 anche per il Velez che batte il Barcelona, mentre viene fermato sul pari il River Plate, che impatta 1-1 contro l'Argentino jr.