Copa Libertadores, Santos qualificato alla fase a gironi. Fuori il San Lorenzo

Il Santos accede alla fase a gironi di Copa Libertadores. Dopo il successo all'andata sul campo del San Lorenzo per 3-1, ai brasiliani basta un pari casalingo per 2-2. Santos che si porta sul 2-0 grazie alle reti di Marcos Leonardo e Para, gli argentini trovano la rimonta d'orgoglio con Franco di Santo e Angel Romero. Non basta però al Ciclón che retrocede in Copa Sudamericana.