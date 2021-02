Coppa di Francia, il Lille espugna il campo del Dijon: fra poco tocca al PSG

Successo esterno per il Lille. La formazione di Galtier ha superato 1-0 il Dijon e ha staccato il pass per i sedicesimi di finale di Coppa di Francia. Decisiva per i biancorossi una rete siglata dopo appena un quarto d’ora di gioco da Camara. Questi i risultati della giornata in attesa di Caen-PSG che si disputerà alle 21.05.

Auxerre-Olympique Marsiglia 0-2 Bordeaux-Tolosa 0-2

Grenoble-Monaco 0-1

Nantes-Lens 2-4

Strasburgo-Montpellier 0-2

Amiens-Metz 1-2

Brest-Rodez 2-1

Nimes-Nizza 1-3

Dijon-Lille ore 0-1

Caen-Paris Saint-Germain ore 21.05