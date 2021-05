Corea del Nord, comunicato alla AFC: niente gara di qualificazioni al Mondiale in Corea del Sud

La Corea del Nord ha comunicato in via ufficiale che non si presenterà alla gara valida per le qualificazioni asiatiche a Qatar 2022 in programma il prossimo giugno in Corea del Sud. La Federcalcio nordcoreana, riporta Yonhap News Agency, avrebbe inviato venerdì scorso un documento alla Asian Football Confederation (AFC) per annunciare la sua decisione, motivandola con la situazione pandemica attuale.