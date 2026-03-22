Cori discriminatori in Newcastle-Sunderland, la ricostruzione e la reazione di Geertruida

Il Newcastle (senza l'infortunato Tonali) si è fatto rimontare dal Sunderland nella sfida giocata nel pomeriggio della Premier League. Spiacevole quanto accaduto nel corso del secondo tempo della sfida, con la partita che è stata infatti sospesa per circa tre minuti per cori di carattere discriminatorio da parte dei tifosi di casa. Nel mirino dei cori il terzino destro del Sunderland, Lutsharel Geertruida.

Al 52° minuto, con il gioco già interrotto a causa delle cure mediche richieste per il giocatore del Newcastle Sven Botman, il capitano del Sunderland Granit Xhaka è corso a parlare con Taylor. Pochi istanti dopo, Taylor ha parlato con entrambi gli staff tecnici, con Geertruida e con Xhaka, prima di sospendere la partita per qualche minuto. La Premier League ha dichiarato che l'incidente sarà oggetto di un'indagine approfondita.

Immediato il comunicato giunto dalla Premier League in merito all'accaduto: "La partita di oggi tra Newcastle United e Sunderland è stata temporaneamente sospesa durante il secondo tempo a seguito di una segnalazione di abuso discriminatorio proveniente dal pubblico, diretto al giocatore del Sunderland Lutsharel Geertruida. Ciò è in linea con il protocollo anti-discriminazione sul campo della Premier League.

L’incidente avvenuto al St James’ Park sarà ora oggetto di un’indagine completa. Offriamo il nostro pieno supporto al giocatore e a entrambi i club. Il razzismo non ha posto nel nostro sport, né in alcun ambito della società. Continueremo a lavorare con le parti interessate e le autorità per garantire che i nostri stadi siano un ambiente inclusivo e accogliente per tutti".