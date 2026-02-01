Liverpool, si lavora per un vecchio pallino di Slot: per la difesa nel mirino Geertruida

Il Liverpool punta a regalare almeno un rinforzo al tecnico Arne Slot in queste ultime ore del mercato invernale. Focus sulla difesa e soprattutto sulle corsie esterne, visto che all'infortunio di Conor Bradley si è aggiunto dopo l'ultima partita di Champions League anche quello di Jeremie Frimpong. Il profilo individuato è un giocatore che il tecnico olandese conosce molto bene, ovvero Lutsharel Geertruida.

Come riporta Fabrizio Romano, già sono avvenuti i primi contatti con il Sunderland. In caso di fumata bianca, Slot riabbraccerebbe uno dei punti cardine del suo Feyenoord con cui in 3 anni ha vinto un campionato e una coppa olandese. Proprio agli ordini di Slot Geertruida si è esaltato come mai gli era capitato in carriera: nella stagione 2023/24, infatti, ha messo insieme 8 gol e 5 assist in 34 gare di Eredivisie. Passato in estate al Sunderland, ha fin qui totalizzato 17 apparizioni in Premier League.