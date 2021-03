Costarica, accuse su Keylor Navas: "Minacciava di perdere le partite per far cacciare il ct"

Eduardo Li, ex presidente della Federcalcio del Costarica, ha testimoniato lunedì in tribunale a San José contro Keylor Navas il quale, assieme ai compagni di nazionale Bryan Ruiz e Celso Borges avrebbe minacciato di far perdere le tre partite del Mondiale 2014 allo scopo di ottenere l'esonero del commissario tecnico dell'epoca, Jorge Luis Pinto. Una testimonianza che conferma le accuse di Adrian Gutierrez, ex direttore delle nazionali del Costarica, fatte nel 2018. Per la cronaca, nella clausola del contratto di Pinto vi era la risoluzione automatica del contratto in caso di tre sconfitte su tre nella fase a gironi. Situazione della quale, precisò Gutierrez, i giocatori erano al corrente. Da parte di Navas e compagni ci fu una netta presa di posizione verso queste affermazioni, che furono condannate come false e inaccettabili, tanto da sporgere denuncia per diffamazione. Il Costarica, ricordiamo, era inserita in quel Mondiale con Italia, Inghilterra e Uruguay e arrivò a conquistare uno storico quarto di finale, battendo anche la Grecia agli ottavi. Con Pinto in panchina.