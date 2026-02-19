Dopo Djokovic e Massa il Le Mans accoglie un altro campione come socio: è Courtois

Dopo il tennista Novak Djokovic e i piloti Kevin Magnussen e Felipe Massa il Le Mans, club di seconda divisione francese, ha annunciato l’arrivo di un’altra stella dello sport mondiale come socio. Si tratta del portiere belga del Real Madrid Thibaut Courtois che entrerà a far parte del club attraverso la NXTPLAY Capital.

A darne notizia è lo stesso club con una lunga nota sui propri canali ufficiali. Il presidente Thierry Gomez, che resterà al comando del club ‘sangue e oro’ anche con il nuovo assetto societario ha parlato così dell’espansione della società e della volontà di puntare in alto: “Negli ultimi due anni ho iniziato a cercare partner affidabili e credibili visto che ero consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato il calcio francese e così abbiamo attirato l’attenzione di questi grandi campioni come Djokovic, Magnussen e Massa e attraverso loro quella di altri investitori. Ho ricevuto oltre 100 richieste per diventare azionisti di questo club, anche da altri atleti di livello”.

“Alla fine è stata selezionata la NXTPLAY, società nota per il finanziamento e il supporto di progetti sportivi con Courtois che è stato due-tre volte a vedere le partite del Le Mans innamorandosi del progetto e dicendosi entusiasta di poter collaborare con noi per la crescita del club. - prosegue Gomez – Ho parlato con i tre club ufficiali dei tifosi e ho spiegato qual è il nostro progetto di crescita. Non vogliamo snaturare questo club e loro lo hanno capito”.