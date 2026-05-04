Crisi Chelsea, Joao Pedro non si nasconde: "Colpa nostra, non dell’allenatore"

La sconfitta contro il Nottingham Forest lascia strascichi pesanti in casa Chelsea, non solo per il risultato ma anche per le riflessioni emerse nel post gara. A metterci la faccia è stato Joao Pedro, autore del gol della bandiera, che ai microfoni di Sky Sports UK ha analizzato senza giri di parole il momento complicato dei Blues.

"Fin dall'inizio abbiamo subito gol troppo presto. Contro il Nottingham Forest è sempre difficile cambiare le sorti della partita", ha spiegato l’attaccante, sottolineando ancora una volta le difficoltà nell’approccio alle gare. Un problema ricorrente: "Dobbiamo trovare un modo per non commettere questi errori in ogni partita. Questa è la Premier League. Se subisci gol troppo presto, è molto difficile rimontare".

Il brasiliano non cerca alibi e chiama tutti alle proprie responsabilità: "Ognuno deve fare un esame di coscienza. Anch'io. Dobbiamo trovare un modo per migliorare. Mi dispiace per i tifosi. Da domani dobbiamo capire cosa possiamo migliorare". E sul cambio in panchina è netto: "È difficile. Non credo che dipenda dall'allenatore. Dipende da noi giocatori, dobbiamo migliorare. Tutti dobbiamo fare un passo avanti. Me compreso".

Infine, sulla motivazione: "La motivazione c'è sempre. Se avessimo vinto, avremmo potuto partecipare alla Champions League. Ora è più difficile. Ma dobbiamo comunque lottare per ogni punto e per ogni partita".