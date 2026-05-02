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Barcellona, sogno Alvarez destinato a restare tale? L'alternativa è Joao Pedro del Chelsea

Barcellona, sogno Alvarez destinato a restare tale? L'alternativa è Joao Pedro del ChelseaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 17:12Calcio estero
Niccolò Righi

Con un titolo che potrebbe materializzarsi già questo weekend, il Barcellona studia le prossime mosse da compiere sul mercato, in particolare per quanto riguarda il ruolo della prima punta, dove il futuro di Lewandowski appare piuttosto nebuloso.

L'obiettivo numero uno, scrive Marca, resta Jualian Alvarez ma la trattativa è molto complessa, perché l'Atletico Madrid lo considerano l'uomo più importante della rosa e non hanno alcuna intenzione di privarsene. Il feeling tra l'argentino e i Colchoneros è alle stelle. Secondo le ultime indiscrezioni, il club sta spingendo sull'acceleratore per blindare il giocatore con un rinnovo a fine campionato. A Madrid l'attaccante ha trovato la sua dimensione ideale e la famiglia è felicissima. Chi ci spera, come il Barcellona, dovrà rassegnarsi, anche perché la valutazione da oltre 100 milioni di euro rappresenta un muro difficilmente aggirabile.

L'argentino però non è l'unico nome sul tavolo della dirigenza blaugrana. Il ds Deco avrebbe individuato un altro elemento ideale ideale in Joao Pedro, brasiliano del Chelsea che sembra mettere tutti d'accordo nella dirigenza blaugrana. Flick, inoltre, continua a chiedere una permanenza di Marcus Rashford, anche se il Manchester United non ha alcuna intenzione di fare sconti sul cartellino dell'inglese.

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