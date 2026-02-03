Ufficiale Dopo il no al Pisa, Joao Pedro rinnova con il San Luis: l'ex Cagliari firma fino al 2027

L’Atlético de San Luis ha ufficializzato il prolungamento contrattuale di Joao Pedro Geraldino, che continuerà la sua avventura in Messico fino al 2027. L’accordo, che arriva pochi giorni dopo la fumata nera della trattativa con il Pisa, conferma la volontà del club di puntare sulla continuità e su uno dei protagonisti assoluti dell’ultima stagione.

Arrivato per il torneo Apertura 2025, l’attaccante italo-brasiliano ha avuto un impatto immediato, imponendosi rapidamente come riferimento offensivo della squadra. Fin dalle prime giornate, Joao Pedro ha messo in mostra fiuto del gol, personalità e una notevole capacità di incidere nei momenti chiave, qualità che lo hanno reso una pedina imprescindibile nello scacchiere dell’ADSL.

Il suo primo campionato in Liga MX è stato da incorniciare: con 12 reti segnate, si è laureato capocannoniere del torneo, trascinando l’Atlético de San Luis e guadagnandosi il riconoscimento di uno degli attaccanti più efficaci del campionato. Numeri che raccontano solo in parte il suo contributo, fatto anche di lavoro per la squadra, sacrificio e leadership. Ad oggi, João Pedro ha collezionato 23 presenze ufficiali con il club, realizzando complessivamente 17 gol. Statistiche che certificano un rendimento costante e un’influenza decisiva sia dentro che fuori dal campo. Il rinnovo fino al 2027 rappresenta quindi una mossa strategica per il San Luis, che blinda il suo bomber e lancia un segnale chiaro in vista delle prossime stagioni: il progetto sportivo riparte da João Pedro.